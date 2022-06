Fiorentina, l’ex Pazzini: “La viola ha meritato l’Europa. Italiano allenatore top”

Centravanti con spiccate doti da rapace d'area di rigore, Giampaolo Pazzini ha vestito per quattro stagioni la maglia della Fiorentina, dal 2005 al 2009, conquistando con la viola anche la qualificazione in Champions League, grazie al quarto posto in classifica nel campionato di Serie A 2008-2009. Intervistato ai microfoni di DAZN, l'ex attaccante di Sampdoria, Inter, Milan e Verona, tra le altre, ha commentato la buona stagione disputata dal club toscano durante lo scorso campionato di Serie A, conquistando anche l'Europa con la qualificazione alla prossima Conference League. Di seguito le dichiarazioni dell'ex numero 29 viola.