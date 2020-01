Fiorentina, l’ex Diamanti: “Iachini merita questa opportunità, ha i giusti valori. Montella? Vi dico la mia”

Parola ad Alessandro Diamanti.

Il centrocampista, attualmente tra le fila degli australiani del Western United, è un doppio ex di Bologna-Fiorentina. Un match, quello che andrà in scena lunedì alle 12.30, che ha per lui il sapore dei ricordi. Il classe ’83, infatti, ha militato dal 2011 al 2014 ai rossoblù, collezionando 83 presenze e 19 reti, e nel 2015 (da gennaio a giugno) alla Viola, in prestito, giocando 11 gare e mettendo a segno 2 gol.

Alessandro Diamanti, intervenuto all’anti-vigilia del match ai microfoni del ‘Corriere Fiorentino‘, ha detto la sua in merito ai trambusti avvenuti quest’anno sulla panchina dei toscani: “È difficile dire cosa non abbia funzionato per Montella, perché è un tecnico molto preparato, purtroppo i risultati nelle ultime sue esperienze non gli hanno dato ragione. Non so se in questa Fiorentina gli avessero posto l’obiettivo di far crescere i giovani e la squadra o di vincere tutte le gare. A Iachini voglio bene, mi ha allenato a Brescia e continuiamo a sentirci anche ora e sono davvero felice che abbia avuto questa bella opportunità perché se la merita. Se i giocatori lo seguono con umiltà, lui ha concetti di calcio, valori e temperamento giusti”.

