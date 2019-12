Fiorentina, l’ex Batistuta: “Ho dato tutto, ma non sono riuscito a vincere. Il trasferimento alla Roma…”

Parola a Gabriel Omar Batistuta.

L’ex attaccante argentino non dimentica i trascorsi in Italia. Il Re Leone approdò nella massima serie italiana nel 1991 per vestire la maglia della Fiorentina. Ben nove anni trascorsi alla Viola, con un totale di 332 presenze collezionate e 207 reti messe a segno tra campionato e Coppe. Nessun trofeo, però, in bacheca, nonostante lo scudetto sfiorato nella stagione 1998/99, quando gli uomini di Giovanni Trapattoni terminarono il girone d’andata al primo posto della classifica, ma chiusero l’annata al terzo posto. Batistuta, tuttavia, conquistò lo scudetto tre anni dopo, alla stagione d’esordio con la Roma.

Batigol, intervenuto ai microfoni del canale Youtube della Serie A, ha ripercorso con la memoria quegli anni: “Tutta la mia carriera è stata tesa a cercare di far vincere la Fiorentina. Non ci sono riuscito, però ho dato tutto. E quando ho capito di aver dato tutto ho deciso di cambiare e sono passato alla Roma. E ho vinto. Personalmente credo di essermelo meritato, ho fatto tanti sacrifici per arrivarci e mi meritavo di vincere, riuscire a diventare campione almeno una volta“, queste le sue dichiarazioni.