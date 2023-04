Fiorentina-Lech, Italiano: “Insidie dietro l’angolo, ma noi vogliamo la semifinale”

Le parole del tecnico della Viola alla vigilia della sfida contro il Lech Poznan

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è intervenuto in conferenza stampa nel giorno che precede la partita di Conference League con il Lech Poznan:

"Il nostro atteggiamento non deve cambiare. Deve essere identico a quello visto in Polonia. Le insidie sono dietro l'angolo. In Europa tutto può accadere. Dobbiamo essere tutti concentrati e fare come a Poznan. Poi vedremo a fine gara. L'unica certezza è il vantaggio grazie all'andata. Siamo una squadra che non si può permettere delle disattenzioni, perché ogni volta che molli di un centimetro rischi di subirne le conseguenze. Domani avremo le stesse difficoltà del ritorno con ilBraga: approcciammo bene quella gara ma furono gli avversari a trovare due reti con i primi due palloni. Abbiamo un buon vantaggio ma dobbiamo portare a casa questo secondo tempo nel migliore dei modi”.

Sugli infortunati: “Non recupereremo nessun acciaccato: Amrabat, Ikoné e Brekalo. Troppe gare così ravvicinate diventano un problema per recuperare i giocatori che non stanno bene. Sappiamo però come muoverci ma chiunque giocherà farà bene”.

Infine: “Il nostro atteggiamento non deve cambiare, dovremo avere la stessa attenzione della Polonia. Se non affronti bene le partite, le difficoltà vengono subito a galla. A Poznan siamo stati concentrati e attenti. Ogni situazione è una storia a sé, poi vedremo a fine gara. L’unica certezza che abbiamo è che siamo in vantaggio sul nostro avversario e dobbiamo mantenere questo risultato“.