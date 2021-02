Fiorentina, le condizioni fisiche di Ribery: l’asso francese punta al rientro con la Sampdoria, martedì il provino. Le ultime

Franck Ribery scalpita per rientrare a disposizione del tecnico Cesare Prandelli.

L’attaccante francese è stato fin qui determinante negli sviluppi della manovra offensiva della squadra viola, ma la sua esperienza in campo lo ha reso un punto fondamentale nella totalità del sistema di gioco del tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli che, stando agli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del trentottenne asso francese, potrebbe presto tornare titolare. L’ex Bayern Monaco, rimasto fuori dalla partita di venerdì sera della sua Fiorentina contro l’Inter a causa di un problema fisico – come riporta “Firenzeviola.it” – sta meglio ed avrebbe ottime chance di essere presente, nel match di domenica prossima contro la Sampdoria. Su Franck Ribery, lo staff medico viola non ha ritenuto necessario un ulteriore accertamento, ed il numero 7 viola, sosterrà quindi un provino individuale che darà maggiori risposte sulle sue condizioni fisiche.