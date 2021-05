Fiorentina-Lazio, Vlahovic: “Orgogliosi della vittoria. Paragone con Immobile? Rispondo così”

Le dichiarazioni dell’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, dopo la doppietta che ha regalato il successo contro la Lazio.

A margine del 2-0 del Franchi contro la Lazio, l’attaccante serbo della Fiorentina, Dusan Vlahovic, ha parlato nel corso del post-gara, ai microfoni di DAZN per analizzare l’importantissima vittoria in chiave salvezza della compagine viola, contro la formazione biancoceleste di Simone Inzaghi. Dopo il ko di questa sera, la Lazio vede allontanarsi il sogno Champions League. Di seguito le dichiarazioni del numero 9 viola.

“Abbiamo dimostrato quanto fosse importante questa partita per noi: è uscito fuori tutto ciò che tenevamo dentro, siamo contenti e orgogliosi di aver vinto. Sfidavamo una squadra forte e importante, se giochiamo tutti insieme escono le nostre qualità: sappiamo quanto lavoriamo e come ci sentiamo”.

SFIDA A DISTANZA CON IMMOBILE – “Vinto la sfida con Immobile? Parlare di Ciro per me è difficile, è un gran calciatore e ha fatto tanti gol. Ero motivato ma sul paragone non dico niente”.

TRAGUARDI – “Ora dobbiamo fare più punti, se vengono fuori le individualità bene ma conta la squadra. Inutile fare 20 gol se la squadra fatica”.

DIFFICOLTA’ . “Superato il periodo triste? Non sono mai stato scontento ma in difficoltà. Penso solamente a lavorare duro, a comportarmi normalmente ed essere disponibile. così fai qualcosa”.