Fiorentina-Lazio, Italiano: “Cabral più simile a Vlahovic, dovrò valutare. Piatek…”

Le dichiarazioni di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, alla vigilia della sfida di Serie A contro la Lazio

"Tutte le partite sono importanti. Dopo le soste, sono sempre partite con incognite enormi. Abbiamo fatto 15 giorni con 13-14 elementi e non è semplice. Da due giorni siamo al completo. Non sono alibi, però ogni volta, quando si sta tanto fermo è un gran bel rebus. Speriamo di non commettere gli errori già commessi e cercheremo di mettere in difficoltà la Lazio che è una delle migliori squadre del campionato. E' una partita che se dovessimo riuscire a vincere sarebbe tanta roba. Giochiamo in casa, dove nell'ultimo periodo ci esprimiamo in modo eccellente e speriamo di continuare. Piatek e Cabral? Sono entrambi due giocatori di livello assoluto. Sono due attaccanti puri. Piatek è un grande uomo d'area, Arthur gli piace anche venir fuori e legare il gioco. Alla fine in questo momento partono alla pari. Chi sta bene e chi è più veloce nel capire tutto ciò che chiediamo, è normale che possa avere più possibilità. Chi somiglia a Vlahovic? Per caratteristiche ci somiglia più Cabral, perché gli piace lavorare anche fuori dall'area e noi abbiamo preso Piatek per avere un'alternativa che riempia l'area di rigore rispetto alle altre caratteristiche. Abbiamo dentro caratteristiche diverse con un calciatore che somiglia tanto a chi se n'è andato. Sono arrivati adesso, sono nuovi e arrivano da un qualcosa di diverso per lo sviluppo del gioco.