Fiorentina-Lazio, Commisso: “Ringrazio Iachini. Stadio e centro sportivo, vi dico tutto. Vlahovic? Da quando palleggiò con me…”

Il numero uno del club viola, Rocco Commisso, dopo la vittoria per 2-0 contro la Lazio.

A margine del 2-0 della Fiorentina contro la Lazio, l’imprenditore italo-americano e presidente del club viola, Rocco Commisso, ha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare il momento attuale del club viola. Dal periodo d’oro che sta attraversando il bomber serbo Dusan Vlahovic – giunto a quota 21 gol in campionato -, alla possibile riconferma del tecnico Beppe Iachini, trattando anche tematiche relative al futuro societario, tra centro sportivo e progetto del nuovo stadio di Firenze.

VLAHOVIC – “Da quando Vlahovic ha palleggiato con me ha fatto tanti gol: se volete imparare, venite da me! (ride, ndr) Sono sposato da 47 anni, è il primo che non faccio l’anniversario con mia moglie ma i ragazzi mi vogliono in Italia. Devo fare sacrifici, speriamo portino fortuna”.

FUTURO – “Non parlo di allenatori, ringrazio a Iachini che ha fatto una splendida partita rendendo tutti i fiorentini contenti perché ci siamo quasi salvati dalla Serie B“.

VIOLA PARK E STADIO – “A che punto è il Viola Park e lo stadio? Il primo benissimo, c’è un ricorso e capiremo sulla sospensiva. Per lo stadio sto parlando col sindaco per capire cosa si può fare sul Franchi”.

LA DELUSIONE – “Dopo tutti i soldi che ho messo non pensavo certo di arrivare a tre turni dalla fine per salvarci, mi aspettavo molto meglio, almeno la sinistra della classifica. Ora però pensiamo a Cagliari e poi darò altre risposte a Firenze”.