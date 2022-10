Fiorentina-Lazio 0-4: poker biancoleste all’Artemio Franchi. Sarri show

Il match del Monday Night valido per la nona giornata del campionato di Serie A 2022/2023, disputatosi allo stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Lazio rappresenta un crocevia di fondamentale importante per la lotta all'Europa per le squadre rispettivamente da Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri .

Una Lazio travolgente in quel di Firenze, in cui è stata messa in scena un esibizione calcistica di alta qualità. Messe in atto identità e valore di stampo tecnico-tattico richieste dal mister ex Napoli. In gol a decidere il match: Vecino, Zaccagni, Luis Alberto e Ciro Immobile, autore del conclusivo 0-4.