Fiorentina, la stoccata di Commisso: “Chiesa? Nessuno merita un comportamento del genere”

“E’ un grandissimo orgoglio, sono venuto qui a investire e lasciare qualcosa di bello a Firenze”.

Parola di Rocco Commisso. Nella giornata di oggi, il presidente della Fiorentina ha presentato a Bagno a Ripoli il progetto del nuovo centro sportivo, che si chiamerà “Viola Park”. “Sono certo che i tifosi saranno orgogliosi di avere per la prima volta una vera casa. I Della Valle avevano un progetto di 30 milioni a Campi Bisenzio, qui andiamo anche oltre i 70 milioni. Oltre 400 persone passeranno ogni giorno al nuovo centro sportivo. Ci saranno molte foresterie, sarà bellissimo. E inoltre si rispetteranno il territorio e la bellissima storia della Toscana. E’ il più grande investimento privato mai fatto nella storia di Bagno a Ripoli e uno dei maggiori nella storia della Toscana. Potremo essere orgogliosi per anni”, ha dichiarato Commisso.

Ma non solo; il noto imprenditore italo-americano è tornato a parlare del recente trasferimento di Federico Chiesa alla corte di Andrea Pirlo. “Delusi? E’ vero che per il comportamento dei Chiesa ci siamo rimasti male. Ricordo che io lo aspettai fuori dal bus, quando arrivai da Chicago un anno fa. E ora nessuno di noi ha ricevuto una chiamata o un messaggio da Federico. Credo che nessuno di noi si meriti un comportamento del genere. Comunque voglio dire che se abbiamo perso Chiesa, abbiamo la nuova chiesa qui al centro sportivo…”, ha concluso, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’.