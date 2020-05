Fiorentina, la confessione di Caceres: “Ho avuto il Coronavirus per due mesi senza saperlo”

Si allunga la lista di giocatori della Serie A che hanno contratto il Coronavirus.

Tra i tesserati della Fiorentina, tra i club con più contagiati del massimo campionato, ad essere risultati positivi al Covid-19, c’è anche lui: Martin Caceres. A confessarlo durante una diretta Instagram con la comica uruguaiana, Yisela Paola, è lo stesso difensore classe ’87.

“Senza saperlo, ho avuto il Coronavirus per due mesi. Avevo avuto dei sintomi tra l’8 e il 15 marzo: mentre mi allenavo in casa avevo sentito qualcosa ai polmoni”.

Dopo il periodo di quarantena e l’ennesimo tampone, Caceres, nella giornata di ieri ha potuto tirare un sospiro di sollievo: “Mi hanno detto di mettermi in quarantena e che se ne sarebbe andato in una ventina di giorni, ma forse il virus si era innamorato. Ieri ho avuto un tampone negativo. Sono come nuovo”.