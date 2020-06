Fiorentina, Kouamè: “Ribery è un fenomeno, che fortuna poterlo avere con noi!”

Christian Kouamé pronto a tornare in campo.

L’attaccante ivoriano della Fiorentina non è ancora sceso in campo a causa del terribile infortunio che lo ha costretto ai box poco prima dell’inizio della stagione 2019/20. Il centravanti ex Genoa sarà un punto di forza per i viola che potranno contare anche sul ritorno di Frank Ribery, le parole di Kouamè ai microfoni di tuttomercatoweb.com.

“Razzismo? È importante che non si smetta mai di parlare di razzismo. In questo momento quanto sta avvenendo in America e in tutto il mondo fa capire come questo tema sia molto sentito, ma quando il clamore mediatico per la morte di George Floyd sarà finito, allora sì, sarà importante continuare a tenere alta l’attenzione su un problema che esiste e che va combattuto a tutti i livelli. Ribery? È un uomo straordinario, aiuta tantissimo noi giovani e ci dà tantissimi consigli. È un campione sia dentro che fuori dal campo. Averlo con noi è una grandissima fortuna”.