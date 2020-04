Fiorentina, Kouamé a 360°: “Sogno la Champions con i viola. Un retroscena di mercato? Ecco dove potevo andare…”

In un’annata calcistica segnata dal divagare della pandemia da Coronavirus, Christian Kouamé è certamente una delle note positive in casa Fiorentina.

L’attaccante ivoriano, sbarcato nel mercato di gennaio a Firenze – dopo aver messo a segno 5 reti in 11 gare, contornare da 3 assist vincenti con la maglia del Genoa -, si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, toccando importanti temi: dalla rottura del crociato, che lo ha tenuto a lungo lontano del rettangolo di gioco, alla scelte della casacca numero 9, fino alla rivelazioni di curiosi e intriganti retroscena di mercato.

Lo Presti: “La ripartenza della Serie A non vuol dire che a cascata partiranno gli altri campionati. Chiediamo aiuto a Governo e Serie A”

SOGNI E OBIETTIVI- “Voglio tornare in campo il prima possibile, e sogno di giocare la Champions con la Fiorentina un giorno. Poi sarebbe bello vincere qualche trofeo, e magari giocare un Mondiale con la Costa d’Avorio.”

L’ESORDIO – “Il mio primo gol sarà un grande momento, lo dedicherò alla mia famiglia e tutti quelli che stanno combattendo contro il virus. Spero di segnare all’esordio sotto la Fiesole, anche se non so se ci potrà essere il pubblico”

RAPPORTO CON COMMISSO – “Che tipo è il presidente? Ha grande attaccamento alla Fiorentina e ai calciatori: ci tratta come figli. Dopo il mio arrivo mi ha chiamato dicendomi che gli era piaciuto il mio gol contro i viola. Mi ha colpito anche la sua umanità.”

RETROSCENA DI MERCATO – “E’ vero, potevo vestire la maglia dell’Inter, ma non era il momento giusto. Prima di andare al Cittadella attendevo la chiamata dei nerazzurri. Volevo tornare lì, ma non è andata. Poi ho saputo che i nerazzurri mi hanno ricercato quando il presidente del Prato aveva dato la parola al Cittadella. Ma oggi non ho rimpianti, penso solo alla Fiorentina.”

Fiorentina, Commisso: “Taglio stipendi, la Juventus un esempio. Calciomercato? Le cose cambieranno”