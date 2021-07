Fiorentina, Joe Barone: “Seguo Italiano dai tempi del Trapani, è il nostro leader”

Joe Barone, dg della Fiorentina, parla dei motivi che hanno spinto la dirigenza viola a puntare su Vincenzo Italiano dopo le vicissitudini con Rino Gattuso.

Il direttore generale della Fiorentina , Joe Barone , è intervenuto dal ritiro della squadra viola, parlando così del nuovo tecnico Vincenzo Italiano e del suo operato finora: "Oggi siamo qui per la squadra e per l’inizio del campionato. Abbiamo un nuovo allenatore, tutti abbiamo creduto e abbiamo scelto Vincenzo, lo seguo dai tempi del Trapani e ora è il nostro leader. Siamo tutti dietro a Italiano ", così riporta Firenzeviola.

Ufficializzato il 30 giugno 2021, Vincenzo Italiano è diventato il nuovo tecnico della Fiorentina dopo aver, virtualmente, rinnovato con lo Spezia fino al 2023. Inizialmente su Rino Gattuso , il club viola ha poi avuto divergenze di vedute e varie vicissitudini contrattuali con l'allenatore ex Napoli fino al fragoroso divorzio professionale , virando quindi sull'ex Spezia , fresco di salvezza con i bianconeri neopromossi in Serie A l'anno scorso per la prima volta nella storia.

Prima di sedere sulla panchina del club ligure, nel 2019, Italiano era alla guida del Trapani in Serie C. In Sicilia il tecnico condusse la squadra granata al secondo posto del girone C , conquistando la promozione in Serie B attraverso i playoff. Con lo Spezia, Italiano ha conquistato la massima serie dopo una sola stagione di permanenza, conducendo la squadra in Serie A e riuscendo l'anno successivo a mantenere la categoria.