Fiorentina, Italiano: “Lazio bestia nera. Nel primo tempo potevamo fare gol”

"I fischi dei tifosi sono giusti per il risultato pesante. Sono delusi quanto noi: questo era un crocevia importante per la stagione. Il primo tempo è stato figlio della vittoria di Conference League, mentre nel secondo tempo la squadra è uscita anzitempo. Una cosa che non accadeva da qualche tempo. Sono amareggiato e deluso. Mi dispiace che la gente di Firenze esca dallo stadio per con questo risultato. Ho visto le percentuali del match. Nel primo tempo possiamo fare 3-4 gol e siamo andato sotto di due. Abbiamo il problema più grande per una squadra di calcio: il non segnare. Pensavo che dopo la Conference qualcosa si fosse sbloccato e invece siamo allo stesso punto. Dobbiamo continuare a batterci e a lottare. La squadra ci ha messo l'anima contro una grande squadra, più forte di noi in questo momento. Il risultato secondo me non rispecchia l'andamento della gara. Togliendo la Lazio che è una bestia nera per noi abbiamo fatto gare ottime nonostante il problemone sotto porta. Siamo a -6 ma è recuperabile. Quello che conta è recuperare i gol in meno. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo