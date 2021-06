Fiorentina, Italiano in città per la firma: a breve l’ufficialità

Dopo essersi liberato dallo Spezia, arriva Italiano: atteso per oggi l'annuncio

Il tormentone è finalmente finito: Vincenzo Italiano sarà a breve, e ufficialmente, l'allenatore della Fiorentina per la prossima stagione. Il tecnico, dopo essersi congedato con lo Spezia, ha raggiunto Firenze nella giornata di ieri per apporre la firma che lo legherà al club viola. Come riportato da FirenzeViola.it, Italiano, ad ora di pranzo ha lasciato lo studio notarile dove era presente da questa mattina e all'uscita ha pronunciato un semplice ma esplicativo: "Ci vediamo".