Fiorentina, Italiano: “In campo per passare il turno. Contro la Samp partita vera”

Giornata di vigilia per la Fiorentina che, nella giornata di domani, affronterà la Sampdoria nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un impegno presentato dalla sala stampa del "Franchi" dal tecnico Vincenzo Italiano, intervenuto in conferenza.

"Non esistono partite semplici, che sai già quanto finiscono prima di giocare. Non mi fido di niente e di nessuno, sono convinto che domani sarà partita vera. Nessuno scende in campo per non spingere al massimo. Ci teniamo a superare il turno con una buona prestazione. Alcuni sono in ritardo di condizione e servono loro minuti. Ho parlato con i ragazzi, dobbiamo concentrarci sul passare il turno magari sfruttando il fattore campo. Arriviamo da una vittoria, proviamo ad alimentarla. Il calendario non è semplice, ma ora pensiamo a battagliare in questa gara. Mi auguro di rivedere il cuore visto nell'ultima".

Su Gollini e Jovic sono in grado di giocare: "Gollini è a disposizione, così come Cerofolini. Non abbiamo Terracciano, sarà fuori per la ferita, non si è allenato in questi giorni. Per domani ci sono Gollini, Cerofolini e il ragazzino (Martinelli, ndr). Vediamo. Jovic c'è, ha smaltito la botta, ma non avremo Cabral. Come sempre ci sono difficoltà, ma ci siamo abituati. Domani dobbiamo onorare la partita, ci teniamo a passare il turno. Ogni tanto vengono fuori problemini, e non solo per lui. Così si limita la crescita e continuità fisica, anche lui stesso sa che può far bene. La squadra lavora bene, gli attaccanti possono trarne vantaggio. Purtroppo si è fatto male Cabral che vedevo in grandissima crescita, speriamo Luka possa trascinarci. I gol danno grande entusiasmo alle squadre, speriamo di attivarlo nel secondo step del campionato".

Su Amrabat: "È tornato malconcio dal Mondiale e in più ha avuto dieci giorni di vacanze. Dobbiamo metterlo a posto, ma il suo è un discorso diverso rispetto a Gonzalez. Mettendolo in campo e alzando i minuti possiamo accelerarne l'inserimento. Lui è molto più avanti, si tratta solo di rimetterlo al 100% sull'aspetto fisico. Stiamo cauti e attenti, comunque".

Sulla Sampdoria: "Sono ripartiti con un nuovo sistema e con un atteggiamento da squadra che deve risalire da una classifica non bella. Hanno vinto a Sassuolo, ripartendo forte, e vedo uno spirito diverso. Sono aggressivi e corrono dal primo all'ultimo minuto. Come dicevo prima, partite facili non ne esistono. Arriva una squadra che vorrà sfruttare la gara per mettere dentro i suoi concetti differenti. Aspettiamoci una Sampdoria che ha voglia di far bene, noi dovremo essere concentrati".