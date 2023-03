Fiorentina in ansia per Sirigu: grave infortunio, l’ex Palermo esce in ambulanza

Pessime notizie per Vincenzo Italiano . Nel corso dell'amichevole tra la Fiorentina e il Seravezza , in scena allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, Salvatore Sirigu ha rimediato un grave infortunio al tendine d'Achille. L'esperto portiere classe 1987 si sarebbe accasciato a terra da solo mentre cercava di evitare un calcio d'angolo, con lo staff medico che è intervenuto immediatamente per soccorrerlo.

Successivamente è entrata in campo anche la barella, con l'estremo difensore ex Palermo che ha lasciato l'impianto in ambulanza. Al momento, secondo quanto riportato da "FirenzeViola", Sirigu si troverebbe non in ospedale ma al centro sportivo, dove starebbe svolgendo gli accertamenti del caso. Seguiranno aggiornamenti...