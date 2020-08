Fiorentina, il ritorno di Biraghi dall’Inter: i dettagli

La Fiorentina si prepara in vista della prossima stagione di serie A.

I viola, molto attivi sul mercato, potranno contare su un “nuovo” rinforzo in difesa. Infatti Cristiano Biraghi, tornato a Firenze dopo il prestito con l’Inter, sarà a disposizione del tecnico Beppe Iachini per il prossimo campionato. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere Dello Sport il classe ’92 nato a Cernusco sul Naviglio sarebbe un ritorno molto gradito dalla società gigliata che vorrebbe puntare molto su un suo possibile impiego in campo.

Difficile che la Fiorentina possa vendere a titolo definitivo l’esterno della Nazionale italiana, a meno che il club nerazzurro non presenti un’offerta che possa convincere il club di Rocco Commisso.

