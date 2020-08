Fiorentina, il messaggio d’amore di Ribery: “Daremo tutto per la città, grazie al popolo viola”

Il bilancio di Franck Ribery sulla stagione di Serie A appena terminata.

Nonostante i buoni propositi fatti all’inizio della stagione, anche quest’anno la Fiorentina non è riuscita a raggiungere l’obiettivo di ritornare in Europa: nonostante ciò, i viola hanno nettamente migliorato il loro piazzamento rispetto allo scorso anno, allontanando in via definitiva la zona retrocessione e fermandosi ad un ottimo decimo posto in classifica.

Fiorentina, Ribery esalta Iachini: “Rinnovo? Lo ha meritato, gli obiettivi di questo club…”

Tra i tanti aspetti positivi della stagione vi è stata sicuramente l’esplosione di Gaetano Castrovilli, che al suo primo anno in Serie A è riuscito ad imporsi come uno dei migliori centrocampisti del campionato riuscendo a realizzare tre gol e attirando su di sé le attenzioni dei top club italiani ed europei. Altra conferma è stata quella di Federico Chiesa, che questa stagione è finalmente riuscito ad arrivare in doppia cifra e che a dimostrato di essere uno dei talenti più cristallini del nostro calcio.

La prossima stagione il tecnico Beppe Iachini, riconfermato alcuni giorni fa proprio grazie alle ottime prestazioni della stagione da poco terminata, avrà dunque delle certezze da cui ripartire. Fra queste vi è certamente Franck Ribery, che al suo primo anno in Serie A è riuscito a collezionare tre gol e tre assist in 21 presenze: uno score che poteva essere certamente migliore se non fosse stato per un problema alla caviglia a causa del quale è rimasto lontano dai campi di gioco per quasi cinque mesi e un totale di 15 partite.

Sul proprio profilo Twitter, l’ex bandiera del Bayern Monaco si è comunque detta entusiasta della stagione appena trascorsa, manifestando tutto il suo amore per i tifosi della Fiorentina:

“E’ stata una prima stagione lunga e difficile. Abbiamo avuto alti e bassi ma abbiamo combattuto insieme fino all’ultima partita. Dal mio primo giorno qui a Firenze il vostro supporto alla squadra e a me è stato incredibile. Noi continueremo a dare tutto per questo club, per la città e per voi. Grazie a voi tifosi. Grazie a tutto il popolo Viola. Grazie a tutti per questa mia prima stagione qui“.