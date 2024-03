Fiorentina, il dg Joe Barone in condizioni critiche: il nuovo bollettino

"Le funzioni vitali sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale", ha comunicato il club viola attraverso una nota. Moglie e figli in Italia.

E' ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano in gravissime condizioni il dg della Fiorentina, Joe Barone. Nella giornata di ieri, il noto dirigente ha accusato un malore intorno alle ore 15:00, mentre era in albergo a Cavenago di Brianza, poche ore prima del match contro l'Atalanta in programma al "Gewiss Stadium".