Fiorentina, Igor: “Tornare ad allenarsi è importante. Ripartenza se tutti siamo al sicuro”

La voglia di Igor.

Sono passati ormai quasi tre mesi da quando, a causa dell’emergenza Coronavirus, tutte le manifestazioni sportive sono state annullate per evitare il dilagarsi dei contagi e preservare la salute degli atleti e delle loro famiglie. Da pochi giorni i giocatori di Serie A hanno iniziato ad allenarsi in gruppo per riottenere la forma fisica ideale, e presto il Governo e la FIGC decideranno definitivamente se riprendere o meno il campionato.

A parlare della possibilità di riprendere il campionato è intervenuto Igor, difensore della Fiorentina, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni del sito brasiliano Minutoesportes.com:

“Tornare ad allenarsi è stato importante per noi. Stiamo ancora rispettando alcuni protocolli di sicurezza. Adesso abbiamo fatto due gruppi: uno si allena al mattino mentre l’altro nel pomeriggio perché dobbiamo mantenere le distanze. Brasile? La situazione non è facile, sono spaventato per i miei parenti che sono lì. Ripartenza del campionato? Sì, se tutti i soggetti sono al sicuro. Fiorentina? Giocavo già nella Spal per cui non ho avuto problemi di ambientamento col calcio Italia. L’inizio è stato ottimo, il giorno dopo il mio arrivo ho giocato subito da titolare contro la Juventus: è stato molto bello“.