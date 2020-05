Fiorentina, Igor: “Se dovessi scegliere io direi di non riprendere. Non siamo immuni”

La Serie A prova a ripartire.

Non tutti, però, sembrerebbero sicuri del possibile ritorno in campo. Tra questi Igor, terzino della Fiorentina, che, intervistato ai microfoni di GloboEsporte, si è detto poco fiducioso in vista della ripresa, vista anche la difficile situazione che ha scosso il mondo negli ultimi mesi: “Come atleta mi piacerebbe giocare sempre perché è ciò che amo fare. Ma per via di questa strana situazione in cui ci troviamo, per il numero di casi che abbiamo visto e per i morti, secondo me, questa stagione non dovrebbe riprendere. Se e quando verrà decretato che si dovrà tornare a giocare, avremo più sicurezza, un grosso calo nei casi, qualche cura, per esempio, allora andrà bene. Se dovessi scegliere se tornare a giocare in questo momento, sceglierei di non ricominciare. Non siamo mica immuni al virus noi giocatori”.

