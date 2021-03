Fiorentina, Iachini: “Nulla da rimproverarmi, in viola media da Europa. Se Commisso richiamasse? Rispondo così”

Le parole di Beppe Iachini.

Nel calcio, come nella vita, ci sono legami indissolubili, che vanno oltre ogni logica, anche quando si materializzano separazioni forzate, figlie di una cessione o, come in questo caso, di un esonero. Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di “TMW” Beppe Iachini, ex tecnico della Fiorentina, illustra nel dettaglio il legame che, ancora oggi, intercorre con club di Rocco Commisso. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore nativo di Ascoli Piceno.

“Sono consapevole di aver fatto di tutto per il bene della squadra. Sinceramente non mi rimprovero nulla. L’anno scorso la squadra è stata condizionata in modo pesante dal Covid-19 e abbiamo fatto una media da Europa. Sono contento del rapporto che ho creato con il presidente e i calciatori. Alla Fiorentina resto legato. Se Commisso mi richiamasse? Con il Presidente ho mantenuto un ottimo rapporto. Ma non ci penso. L’unica cosa che posso dire è che tifo per Prandelli e tutta la Fiorentina affinché possa fare bene”.

