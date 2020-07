Fiorentina, Iachini a rischio? Commisso cerca il sostituto: in pole Di Francesco e un ex Milan

Giuseppe Iachini in bilico: Rocco Commisso inizia la ricerca del prossimo allenatore della Fiorentina.

Partita benissimo grazie alla classe di Franck Ribery e all’esplosione di Gaetano Castrovilli, la Fiorentina ha poi subito un tracollo inaspettato che ha portato all’inevitabile scelta di esonerare il tecnico Vincenzo Montella. Al suo posto è stato scelto come sostituto Beppe Iachini, il quale ha subito iniziato a lavorare per cercare di migliorare la situazione del club viola e raggiungere l’obiettivo salvezza. Nonostante sia riuscito a raggiungere il suo scopo, l’ex allenatore del Palermo potrebbe non riuscire a mantenere la sua panchina: sembrerebbe essere più lontana l’ipotesi di riconferma per Iachini.

E’ partito dunque il totonomi, volto a comprendere chi sarà il prossimo allenatore del club viola: il presidente Rocco Commisso è infatti alla ricerca di un tecnico che possa riportate la Fiorentina nelle zone alte della classifica e ritornare in Europa. Stando a quanto riportato su fiorentinanews, il ballottaggio sarebbe al momento tra Eusebio Di Francesco e Marco Giampaolo. Proprio quest’ultimo, ancora libero dopo la sfortunata esperienza sulla panchina del Milan, sarebbe stato già contattato dalla Fiorentina e la preferenza del tecnico ricadrebbe proprio sui viola che comunque dovranno battere la concorrenza del Torino e del Cagliari.

A riguardo su fiorentinanews si legge anche una dichiarazione del giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile : “Commisso è arrabbiatissimo e il fatto che sia lontano non aiuta, c’è quasi un senso d’impotenza. Se c’era voglia di confermarlo, secondo me la società lo avrebbe già annunciato. Servono un allenatore nuovo con una mentalità europea e tre top player, uno per reparto. Pulgar continua a piacermi e Duncan viene impiegato troppo poco. Il calcio di Iachini era l’unico proponibile questa stagione. Se la Fiorentina avesse avuto, ad esempio, Thiago Motta, sarebbe retrocessa da mesi“.