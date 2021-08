Fiorentina, ecco Nico Gonzalez: “Darò tutto per questa maglia, dimostrerò chi sono”

Ecco le prime dichiarazioni dell'esterno offensivo albiceleste da nuovo giocatore viola, arrivato per dare lo sprint giusto alle corsie laterali avanzate dello schieramento di Vincenzo Italiano

A poche ore dal suo approdo in quel di Firenze, Nico Gonzalez ha già rilasciato le sue prime dichiarazioni da neo giocatore della Fiorentina. Arrivato in Toscana in seguito alla vittoria della Copa America con la sua Argentina, l'esterno d'attacco regalato a Vincenzo Italiano rappresenterà un'alternativa più che valida in quanto a duttilità e imprevedibilità nella zona nevralgica del rettangolo verde. Intervistato in esclusiva ai microfoni del club viola, il giocatore sudamericano ha espresso le sue primissime emozioni in merito al suo passaggio dallo Stoccarda alla compagine fiesolana. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Sono molto felice di essere a Firenze, sono impaziente, ho molta voglia di far parte di questo club e di conoscere i compagni. Rappresentare la Fiorentina è una cosa che mi entusiasma, era quello che desideravo e ora che sono qui cercherò di sfruttare l'occasione e dimostrare il mio valore. Copa America? E' stata un'esperienza unica, all'inizio non sapevamo se avremmo vinto ma partita dopo partita abbiamo acquistato fiducia e capito di poter vincere. Fortunatamente ci siamo riusciti, la gente si è divertita e anche noi".