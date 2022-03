Fiorentina, Duncan: “Ambientarsi in Italia molto difficile. La scelta di Firenze…”

Il centrocampista della Fiorentina, Alfred Duncan si è espresso sul suo arrivo in Italia e sulle difficoltà della Serie A

"Quando sono arrivato in Italia ho cercato di imparare le cose velocemente. Soprattutto la lingua. Arrivare in un paese che non conoscevo, non è stato facile, soprattutto ambientarsi. Ci sono tanti giocatori con qualità, ma poi fanno fatica ad arrivarci. Non è facile essere in una squadra, avere giocatori con qualità diversa, nello stesso ruolo, e tu devi cercare di essere diverso. La pressione esiste, deve essere così e può essere un fattore determinante. Giocare davanti a tanti tifosi deve essere uno stimolo. Sicuramente non lo è per tutti, perché non tutti hanno questa forza e sicurezza. Io per esempio ho fatto la scelta di accettare la Fiorentina anche per questo motivo. Un conto è giocare davanti a 10.000 tifosi, un conto 40.000. Fa un altro effetto".