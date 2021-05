Fiorentina, Commisso: “Ringrazio di cuore Iachini, spero in una cosa. Gattuso? Rispondo così”

Parola a Rocco Commisso.

Il presidente della Fiorentina è intervenuto in merito all’approdo di Rino Gattuso sulla panchina viola. Il primo innesto per programmare al meglio l’annata che verrà, nella quale il numero uno del club fiesolano vorrà sicuramente portare la squadra ad un livello superiore rispetto a questa, deludente, stagione appena trascorsa. Intervenuto tramite i canali ufficiali della società viola, il patron italo americano ha fatto il punto – oltre che sull’arrivo dell’ex tecnico del Napoli – anche sull’addio di Beppe Iachini, ringraziato in maniera onesta e sincera da parte dello stesso Commisso. Ecco, di seguito, le sue parole.

“Ci hanno accostato 15 allenatori, adesso si comincia coi giocatori. Siamo stati la squadra del campionato italiano ad annunciare il nuovo allenatore, al di fuori della Roma che ha preso Mourinho ma lui era svincolato. Lasciamoli lavorare, le decisioni verranno prese dalla società e dall’allenatore. Voglio ancora una volta ringraziare Iachini. I giornalisti hanno detto che avrei voluto rinnovare il suo contratto, ma come al solito una battuta è stata trasformata in una verità dai giornali fiorentini. Volevamo un nuovo allenatore per un cambio di rotta, ma voglio ancora una volta Iachini ringraziarlo e spero che qualcuno lo prenda: io lo raccomando, gli sarò sempre vicino per quello che ha fatto per la città di Firenze e per la Fiorentina”.