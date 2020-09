Fiorentina, Commisso: “Quasi colpito da un calcinaccio al Franchi, interverremo. Il centro sportivo…”

Stavo per essere colpito da un calcinaccio al Franchi, c’è assolutamente da intervenire. Fiorentina-Torino, Castrovilli: “Pronto a dare il 100%, puntiamo al massimo. Mio gol? Devo ringraziare Iachini”

Queste le parole del patron della Fiorentina Rocco Commisso, che ha manifestato dinnanzi alla stampa tutto il suo disappunto per le condizioni strutturali pessime dello stadio Artemio Franchi. In particolare il numero uno viola – intervenuto durante la trasmissione 90° minuto sulla Rai – ha voluto sottolineare adesso più che mai quanto sia reale la necessità di realizzare un nuovo impianto sportivo che possa garantire parametri di sicurezza alti per club e tifosi: “Guardate il pezzo di calcinaccio che mi è caduto davanti, sfiorandomi, mentre ero allo stadio, meno male che non mi ha colpito in testa, stava anche piovendo. Il nuovo emendamento aiuterà non solo il mio club ma anche tutti gli altri, la Fiorentina al riguardo è stata in prima linea. Bisogna intervenire su stadi che hanno cento anni per portarli al ventunesimo secolo”.

VIDEO Fiorentina-Torino, Iachini: “Sirigu grande portiere. Alla mia squadra chiedo una cosa”

Insieme al direttore tecnico dei viola Joe Barone, Commisso ha poi rivelato di aver attuato uno scrupoloso sopralluogo nei luoghi di maggior centralità dello stadio, dai diversi settori delle tribune passando per spogliatoi, curve e sky room. Chiusa tale parentesi, il presidente dei gigliati ha poi fatto cenno al progetto in programma per il nuovo centro sportivo e ad alcune questioni di mercato ancora irrisolte: “Centro sportivo? Sarà il più bello e il più grande d’Italia e forse d’Europa. Altri americani in Serie A? Faccio gli auguri a tutti tranne quando giocano contro di noi. Su Federico Chiesa sono stato chiaro, se stavolta arriverà l’offerta giusta forse andrà via”.

VIDEO Fiorentina-Torino, Giampaolo sorprende: “Non sono deluso e vi spiego perché”