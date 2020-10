Fiorentina, Commisso: “La squadra deve fare meglio, a Iachini ho detto una cosa. Prandelli e Spalletti? Ecco cosa c’è dietro”

Una Fiorentina incostante non riesce a compiere quel passo decisivo per ingranare la giusta marcia in campionato.

I viola dopo la sconfitta casalinga contro la Sampdoria non sono andati oltre il pari in casa dello Spezia nonostante si fossero portati avanti di due reti nei primi 5 minuti di partita. Al momento non sembra rischiare il proprio posto in panchina, Beppe Iachini, che è stato a più riprese confermato da Rocco Commisso. Lo stesso presidente del club toscano, come riferisce il Corriere dello Sport, ha ammesso che il tecnico marchigiano non è in discussione.

“In queste due giornate la squadra non mi è piaciuta, ma ho ribadito la fiducia a Iachini anche se di certo i risultati devono arrivare. L’allenatore non è mai stato in discussione e si va avanti con lui, leggo tante cose che non sono giuste. Sarri? Con lui nessun incontro, ho visto Spalletti e Prandelli a Palazzo Vecchio ma non per la panchina. Oggi ho spiegato a Iachini che deve parlare con la squadra e fare meglio, perchè siamo forti e la gara con lo Spezia non mi è piaciuta. Parlerò anche io ai ragazzi per fargli capire che siamo uniti e abbiamo lo stesso obiettivo. Non ho dato nessun ultimatum, fra un a settimana torno in America”.