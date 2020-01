Fiorentina, Commisso: “Incontro con il sindaco positivo, non so se il nuovo stadio si farà”

Il progetto di Rocco Commisso.

L’anno scorso l’imprenditore italo-americano ha acquistato dai fratelli Della Valle le quote della Fiorentina, promettendo di riportare il club nella zona alta della classifica dopo una serie di stagioni decisamente negative. Il nuovo presidente ha mantenuto la sua promessa fin da subito, completando un ottima campagna acquisti estiva culminata con l’arrivo a Firenze di Franck Ribery.

Nonostante una rosa di buon livello, i viola non sono però riusciti ad ottenere la continuità sperata, e per tale motivo dopo dieci giornate il tecnico Vincenzo Montella è stato esonerato, e al suo posto è arrivato Beppe Iachini che avrà come obiettivo principale quello di riportare la squadra nei piani alti della classifica.

Parallelamente agli obiettivo da raggiungere sul campo, Commisso sta lavorando anche per rimodernare le strutture del club, in modo da concretizzare il suo progetto a lungo termine che possa garantire un roseo futuro alla Fiorentina: tra gli obiettivi del presidente viola vi è anche quello di costruire un nuovo stadio da utilizzare al posto dell’Artemio Franchi. Oggi l’imprenditore americano ha incontrato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, per discutere della costruzione del nuovo impianto, e al termine del summit ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno: “L’incontro è stato buono, come sempre con il sindaco. Abbiamo parlato della situazione dello stadio e domani daremo maggiori dettagli. Sveleremo tutti domani. Non so se si farà lo stadio… Da quanto aspettate, 20 anni no? Io sono qua da 6 mesi (ride, ndr)“.

Dall’incontro con il primo cittadino di Firenze sembrano comunque emersi argomenti di discussione importanti, dal momento che poco dopo la Fiorentina ha indetto una conferenza stampa (prevista per domani pomeriggio) durante la quale Commisso farà chiarezza sul nuovo stadio: “Domani, mercoledì 8 gennaio, alle ore 16:30, all’interno della Sala stampa “Manuela Righini” dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di Rocco Commisso sul tema del nuovo stadio della Fiorentina“.