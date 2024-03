Fiorentina, Commisso in lacrime: “Joe Barone sarà sempre accanto a noi”

"Barone ha lasciato tutto, anche la sua famiglia, per venire a Firenze. Abbiamo fatto un grande centro sportivo, il Viola Park non ci sarebbe stato senza di lui". Così Rocco Commisso , con la voce rotta dal pianto, presente oggi al Viola Park , dove è allestita la camera ardente per Joe Barone . Il direttore generale della Fiorentina è scomparso nella giornata di ieri: era stato colpito da un attacco cardiaco la scorsa domenica a Bergamo, in albergo, poche ore prima della partita contro l' Atalanta , successivamente rinviata a data da destinarsi.

"Joe lavorava tutto il giorno - ha proseguito il patron della Fiorentina -. Io posso solo ringraziare la famiglia per questo. Ci sentivamo costantemente, almeno due volte al giorno, anche nella giornata in cui si è sentito male. Ricordatevi sempre di lui, rimarrà sempre con voi parte della Fiorentina. Joe non morirà mai, vivrà per sempre dentro ai nostri cuori". Subito dopo Commisso si è lasciato andare alle lacrime e si è dovuto fermare, aggiungendo: "Avrei voluto dire di più ma non ce la faccio". A quel punto - come riportato da Sport Mediaset - è partito un lungo applauso da parte di tutti i presenti al Viola Park.