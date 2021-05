Fiorentina, Commisso ha preso una decisione: in pole Gattuso, attuale coach del Napoli

Il rebus panchina Viola potrebbe risolversi presto.

Cagliari-Fiorentina, Iachini annuncia l’addio: “Qui ci rimetto la salute. Sono tornato per tre motivi”

Sta per aprirsi il valzer delle panchine del massimo campionato italiano. Dall’ufficialità di José Mourinho come prossimo coach della Roma ai possibili candidati per guidare Juventus, Inter e Napoli, tra le tante.

L’attuale tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha annunciato l’addio (LEGGI QUI) nella giornata di ieri e, pertanto, la dirigenza viola è già alla caccia del prossimo allenatore a cui affidare la franchigia toscana. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il nome più caldo delle ultime ore sarebbe quello dell’attuale mister del Napoli, Rino Gattuso.

I risultati conseguiti dall’allenatore originario di Corigliano Calabro nelle ultime settimane, starebbero convincendo il tycoon italo-americano, Rocco Commisso. La fumata bianca potrebbe già arrivare nelle prossime ore con Rino Gattuso che, però, è ancora pienamente impegnato con il suo Napoli nella conquista del pass per la prossima Champions League. Le strade di Aurelio De Laurentiis e dell’ex playmaker del Milan sembrano, dunque, essere destinate a separarsi.

Secondo quanto scrive il noto quotidiano, l’accordo potrebbe aggirarsi attorno ad un biennale di due milioni l’anno. Gattuso, dal canto suo, chiede garanzie al patron Viola. Garanzie che non dovrebbe far mancare Rocco Commisso, disposto ad allestire una squadra su misura per l’attuale coach partenopeo. In particolare, Politano ed Hysaj potrebbero seguire l’ex allenatore del Pisa nella nuova esperienza in Toscana. Seguiranno aggiornamenti..

