Fiorentina, Commisso: “Giornalisti insolenti, offeso e infamato senza alcun motivo”

Rocco Commisso vuole mettere fine ad una situazione non poco complicata.

Dopo la conferenza stampa nella quale il patron italo-americano non le aveva di certo mandate a dire ai media, un nuovo attacco da parte dello stesso patron della Fiorentina si profila tramite i canali ufficiali del club.

“Da mesi non parlo ma è arrivato il momento di tornare in America e voglio cominciare ringraziando Iachini per il lavoro. Ho intenzione di vendere la Fiorentina. Entro 10 giorni aspetto un’offerta da 370 milioni, ma venderò solo ad un fiorentino”.

Erano state queste alcune delle dichiarazioni ironiche che, solo pochi giorni fa, Commisso aveva rilasciato nel corso di una lunga e dura conferenza stampa. Adesso, l’attacco di Commisso è indirizzato ai mezzi d’informazione italiani e ai trattamenti riservati dalla critica proprio allo stesso presidente dei fiesolani. Ecco le sue parole, diramate tramite un video pubblicato dal sito ufficiale della Fiorentina.

“Non mi aspettavo che la casta dei giornalisti rispondesse, dicendomi addirittura che io non posso parlare, criticare, offendere. Se hanno loro il diritto di criticare, io ho quello di difendermi. Quando qualcuno offende la mia famiglia, io mi arrabbio tantissimo, perché non sono critiche legate al calcio, ma vanno sul personale. Questo non è giornalismo, qui si infamano gli italo-americani”.