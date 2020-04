Fiorentina, Commisso: “Costruirò una squadra forte, ho uno slogan. Chiesa alla Juventus? Rispondo così”

Parola a Rocco Commisso.

Nonostante lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria globale legata alla diffusione del Coronavirus, il presidente della Fiorentina, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, progetta e disegna il futuro del suo club: “Voglio costruire una squadra ancora più forte, lo farò anche se non potrò costruire immediatamente il nuovo stadio. Ho uno slogan: tempi rapidi, costi giusti e controllo investimenti”.

Sogni e obiettivi chiari, sia a livello societario che di mercato: “Voglio una Fiorentina che sia un punto di partenza e non di arrivo. Già molti giocatori giovani hanno deciso di sposare il mio progetto, ovvero Milenkovic, Vlahovic, Dragowski, Sottil, Castrovilli e tanti altri. E ne sono felice”.

“Per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa posso solo dirvi che deve essere lui a decidere: se vuole andare via lo accontenterò, ma la cifra per la cessione deve essere giusta – ha proseguito il numero uno del club viola -. La clausola di Lautaro è di 111 milioni? Beh, potrei levare un milione su Chiesa. No, sto scherzando. Basta che la cifra sia giusta. Chiesa sa cosa è la Fiorentina, chi è Rocco e cosa troverà in futuro qui a Firenze. Se va altrove non so. Non ci sono veti per alcune società. Però, in questo momento ho uno splendido rapporto con Federico e con suo padre. C’è un clima positivo che non va alterato”, ha concluso Commisso.