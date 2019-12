Fiorentina, Chiesa sr: “Spero la Viola torni in alto, serve tranquillità. Federico? Sta recuperando”. E su Commisso…

Il bilancio di Enrico Chiesa.

L’ex attaccante segue, da tifoso e da papà, le sorti della Fiorentina, squadra in cui ha militato dal 1999 al 2002. Il figlio Federico, che ha percorso le sue orme, veste la maglia viola dalle giovanili. Tuttavia, adesso si trova ai box a causa di un infortunio alla caviglia, rimediato nella partita contro l’Inter, che gli permetterà di tornare in campo soltanto nel nuovo anno.

Chiesa sr., intervenuto ai microfoni dei giornalisti a margine di un evento organizzato per i cento anni del Figline, club di un comune in provincia di Firenze, ha parlato del momento che il figlio Federico e la Fiorentina stanno vivendo: “Federico lavora, al centro sportivo, per recuperare dalla caviglia. Non è andato neanche via perché deve allenarsi ogni giorno per tornare dall’infortunio. ci auguriamo possa recuperare al più presto. Ok le feste, ma serve che si metta prima possibile a disposizione della squadra. Commisso è una persona piacevolissima, eccezionale. C’è stata grande empatia, sono rimasto contento e credo lo sia stato pure lui dalle parole che ha detto. Finito l’incontro ci siamo abbracciati e c’è un bellissimo rapporto, anche con Pradè e Barone. Speriamo che vada tutto nel miglior modo possibile. A metà campionato non si possono tirare somma, da tifosi speriamo che la Fiorentina possa risalire la china. Ha mezzi e potenzialità per farlo: l’importante è stare tranquilli“.

