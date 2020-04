Fiorentina, Chiesa: “Mamma e papà molto importanti nella mia crescita. Sousa? Lo sento ancora”

Una stagione fatta di alti e bassi per la Fiorentina, così come quella di Federico Chiesa.

Il talento viola, concessosi per un’intervista ai microfoni di Sky Sport, si è espresso su diversi argomenti, partendo dall’importanza di avere in squadra una bandiera come Frank Ribery: “Ho tantissimo da migliorare e da imparare da giocatori più forti. Alla Fiorentina quest’anno è arrivato un giocatore come Ribery e da lui posso imparare sempre di più“.

PAULO SOUSA – “Io parlo ancora con lui su whatsapp. Lo ringrazierò per sempre perchè mi ha dato la possibilità di realizzare un sogno. Io continuerò a migliorare perchè il fatto che lui mi ha messo in un campo da calcio contro la Juve lo posso solo ringraziare e ogni mio miglioramento posso solo dedicarlo a lui“.

FAMIGLIA – “Mio padre ma anche mia mamma sono state due persone importanti nella crescita sia calcistica ma anche scolastica. Devo ringraziare loro per la persona che sono diventato. Quando mi hanno mandato scuola calcio mi hanno detto che il calcio era importante ma anche la scuola“.

FIRENZE – “Per me è diventata casa perchè quando ci siamo trasferiti qui, ho frequentato elementari, medie, superiori e tutt’ora l’università. Per me è casa. Firenze rappresenta il sogno realizzato, esordire con la maglia viola è stato semplicemente fantastico. Soprattutto giocare davanti a 40mila tifosi della Fiorentina e davanti alla Fiesole è fantastico per un ragazzo cresciuto nel settore giovanile. La Fiorentina Ha una grandissima storia. Speriamo che abbia un grandissimo futuro. Ci sono Antognoni e Dainelli che ci fanno vedere quanto è importante onorare e lottare con la maglia della Fiorentina“.

ITALIA – “Non solo io ma anche tanti giovani italiani avranno un anno in più di maturazione calcistica e soprattutto permetterà a ragazzi forti come Zaniolo di recuperare al meglio per arrivare all’Europeo nella migliore condizione“.