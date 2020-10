Fiorentina, Castrovilli: “Tutto sul mio rapporto con Commisso e sul sogno Nazionale. Rinnovo? Rispondo così”

“A Firenze sto benissimo, la Fiorentina per me è come una famiglia”.

Parola di Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina, che con quattro reti nelle prime cinque giornate di campionato, è riuscito a conquistare tutti, dalla tifoseria viola al tecnico Beppe Iachini, intervenuto ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ , ha parlato del suo ottimo avvio di stagione, soffermandosi sul possibile rinnovo fino al 2025.

“Ho visto dei video con le giocate dei miei predecessori. Tutti veri fenomeni. Sceglierne uno è impossibile. Per me sarebbe un sogno giocare anche una sola partita accanto a loro. Antognoni aveva un’eleganza ed una tecnica assoluta. Baggio credo sia stato il più grande calciatore italiano dell’epoca moderna. Rui Costa non a caso era chiamato ‘Il Maestro’, così come Mutu ‘Il Fenomeno'”.

RINNOVO – “Io qui sto da dio, la Fiorentina è la mia seconda famiglia, motivo per cui se ci dovesse essere l’opportunità di rinnovare anche fino al 2025 ne sarei felice. Con Commisso c’è un rapporto speciale. Lui ci è sempre vicino ed è il nostro primo tifoso. Mi piacerebbe regalargli delle soddisfazioni”.

ADDIO CHIESA – “Chiaramente ognuno fa le proprie scelte. Io non posso giudicare le scelte professionali di un altro calciatore. Federico ha deciso così, e io posso solo dirgli in bocca al lupo”.

NAZIONALE – “È un grande obiettivo e soprattutto un grande sogno. Sarebbe un’emozione unica vestire la maglia della Nazionale in una competizione così importante. Ce la metterò tutta e cercherò di fare del mio meglio con la maglia della Fiorentina, poi deciderà il ct anche se sono consapevole che la concorrenza è di primissimo livello”.