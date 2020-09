Fiorentina, Castrovilli: “Onorato di indossare la numero 10, ho un obiettivo. Commisso? Dico la mia”

Inizio più che positivo per la Fiorentina di Beppe Iachini che ha battezzato la nuova stagione sconfiggendo per 1-0 il Torino.

Protagonista del match del “Franchi” è stato Gaetano Castrovilli che ha inaugurato nel migliore dei modi il suo nuovo numero di maglia, quel 10 che ha ospitato tecnica e qualità di tantissimi campioni. L’ex centrocampista cresciuto nella Primavera del Bari, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del personale inizio di stagione e dei suoi obiettivi futuri.

“Sono felicissimo di aver segnato il primo gol in questa stagione, lo dedico alla mia ragazza e a tutti i tifosi che purtroppo non possono esserci. Numero 10? Sono onorato di indossarla, l’hanno avuta grandissimi giocatori e il numero 10 è la storia di Firenze. Cercherò di mettere in difficoltà Mancini in vista dell’Europeo attraverso le prestazioni con il club, sarebbe un sogno che si avvera per me. Commisso? È una persona d’oro, ci puoi parlare come se fosse della tua famiglia. Inter? È una squadra molto forte ma dobbiamo andare lì cercando di fargli male, se ti abbassi alla fine un gol te lo fanno, hanno qualità e giocatori fantastici”.

