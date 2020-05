Fiorentina, Castrovilli: “I due anni a Cremona mi anno aiutato tantissimo. Devo fare più gol. Idolo? Vi rivelo chi è”

Un importante futuro davanti a se.

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Magic Gazzetta, programma de La Gazzetta Dello Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito a diverse tematiche, partendo dal passato alla Cremonese: “La partita contro il Frosinone? Me la ricordo bene, vincevamo 2-0 ed alla fine ci hanno rimontato. Faceva molto, ma molto freddo. I due anni a Cremona mi hanno aiutato moltissimo perché a fianco a me avevo giocatori con esperienza che mi hanno dato molti consigli per migliorare. Ruolo? Il primo anno a Cremona mister Tesser mi faceva giocare trequartista dietro le due punte e a volte durante le partite mi cambiava e mi metteva mezzala. Anno scorso ho fatto tantissime volte la mezzala, a volte l’esterno d’attacco, ma ho ascoltato molto i consigli di Daniele Croce, l’Illusionista, che mi vedeva più come mezzala“.

ESORDIO IN A – “Non mi aspettavo nulla di tutto ciò che è accaduto. Il sogno di giocare in Serie A è quello di ogni bambino, io l’ho realizzato, ma ancora non me ne sono reso conto. Non ci credo“.

FUTURO – “Lo stesso Montella e Iachini mi hanno detto che ho le capacità di fare più gol. Devo migliorare e diventare più concreto. Con Montella ho giocato anche un po’ più avanti perché con il 4-3-3 talvolta andavo a collocarmi dietro le punte, mentre con Iachini faccio la mezzala e quindi entrambe le fasi come con il mister precedente, ma sto approfondendo tatticamente la fase difensiva visto che devo migliorare“.

MODELLO – “De Bruyne è veramente tanta tanta roba, lo ammiro molto e lo vedo su YouTube. Io mi ispiro tanto a Kakà per le sue accelerazioni perché mi piaceva quando partiva palla al piede. Il mio idolo è sempre stato Ronaldinho comunque“.

