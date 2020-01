Fiorentina, Benassi: “Con Iachini ci siamo capiti subiti, Commisso ha un entusiasmo contagioso”

L’arrivo a Firenze di Beppe Iachini ha visto rinascere Marco Benassi.

La Fiorentina da quando l’ex tecnico del Palermo si è seduto sulla panchina al posto di Vincenzo Montella ha ottenuto solo risultati positivi. Parliamo di tre vittorie, compresa la Coppa Italia, e di un pari ottenuto in casa del Bologna grazie a un’autentica prodezza di Orsolini nei minuti di recupero. Uno dei giocatori che è cresciuto gradualmente con l’arrivo in viola dell’ex tecnico del Chievo è stato Marco Benassi che si è raccontato attraverso le colonne de ‘La Nazione‘.

“Con Montella ho visto poco il campo e ho avuto anche io poco modo di capire se rientravo nel suo sistema di gioco. Una cosa è sicura, con il mister nuovo mi trovo molto bene. Ci siamo subito capiti. È scattato anche qualcosa a livello mentale. Ci siamo guardati tutti negli occhi: dovevamo fare qualcosa di diverso, soprattutto nell’atteggiamento e il mister ci ha dato una mano. Il primo anno nelle partite iniziali ebbi qualche difficoltà e furono i primi a sostenermi; poi non sono mai stato fischiato, quindi non posso che essere grato. Cerco sempre di ripagarli con le prestazioni. Commisso? Ha un entusiasmo clamoroso e contagioso. È sempre stato così anche nella tournée in America ci ha sempre coinvolto. Una persona molto calorosa”.

