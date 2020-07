Fiorentina, Avramov rivela: “Quel gol finto di Santana e le domande di Nainggolan…”

Vlada Avramov si racconta.

Un passato alla viola durato 4 anni e un presente da preparatore dei portieri dell’Honvéd. Stiamo parlando dell’ex estremo difensore – tra le altre – di Fiorentina, Vicenza e Cagliari, Vlada Avramov. Il classe ’79, intervenuto ai microfoni di “violanews”, si è raccontato tra passato e presente, svelando qualche aneddoto legato alla sua esperienza in Toscana e in modo particolare all’ex compagno di squadra – oggi in forza al Palermo – Mario Alberto Santana.

“Fiorentina? Ho ricordi bellissimi di quei tempi, Prandelli era il nostro segreto, tutti arrivavano al campo con il sorriso e questa era la vera vittoria. Ricordo un simpatico episodio: giocavamo ad Ascoli in Coppa Italia in una partita che terminò 1-1. Il professor Venturati rientrò negli spogliatoi 10 minuti prima della fine, come di consueto. Quando rientriamo negli spogliatoi mi chiede: “Vlada, quanto è finita? – ed io- “Abbiamo vinto 2-1, ha fatto goal Santana”. Iniziò a gioire : “Te l’ho detto che segnava Santana” Quandò Prandelli rientrò negli spogliatoi lo vide esultare: “Ma cosa esulti? E’ finita 1-1”. Così Venturati venne subito a cercarmi (ride ndr)”.

Avramov si è poi soffermato su Nainggolan, spesso accostato alla Fiorentina: “Se Nainggolan mi ha mai chiesto un parere sulla città? Sono sincero, ne abbiamo parlato. Gli ho detto tutte le belle cose di Firenze visti i miei trascorsi in viola. E’ una chiacchierata che risale a 5-6 mesi fa, però non so se la Fiorentina sarebbe disposta a pagare lo stipendio di Radja e ad intavolare una trattativa”.