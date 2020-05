Fiorentina, ag. Igor: “Sono sicuro che regalerà tante gioie ai tifosi, ha grande talento”

Si prospetta un futuro roseo per Igor Julio dos Santos de Paulo.

Il terzino della Fiorentina, meglio conosciuto come Igor, è stato acquistato in prestito con obbligo di riscatto dopo una prima parte di stagione giocata discretamente alla SPAL dove ha messo in mostra le proprie qualità, collezionando un assist e un gol. L’agente del difensore classe ’98, Marco Fialdini, intervistato ai microfoni di Firenzeviola.it, si è espresso sul proprio assistito, raccontando inoltre della trattativa con i gigliati: “Quando abbiamo capito che c’era la volontà di chiudere l’affare, abbiamo deciso subito di accettare anche perché pensiamo che sia davvero un’ottima opzione per il ragazzo. Sono sincero, penso che regalerà molte gioie ai suoi tifosi perché ha molto talento e soprattutto una grande voglia di migliorare e di crescere giorno dopo giorno. La squadra lo aiuterà a maturare ma penso che presto potrà diventare un punto di riferimento anche all’interno dello spogliatoio oltre che in campo“.

