Fiorentina, a tutto Chiesa: “Ora penso solo al bene del club. Commisso? Ho parlato con lui e…”

Parola a Federico Chiesa.

Il giovane talento di proprietà della Fiorentina, che di recente è stato al centro di diversi rumors di mercato, è tornato a parlare del suo rapporto con la città di Firenze. Diversi, dunque, sono stati i temi trattati dal classe 1997, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club viola a due giorni dalla ripresa del campionato e dalla sfida contro il Bologna: dal suo rapporto con Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, all’infortunio alla caviglia che lo ha costretto ai box. Ma non solo…

“L’infortunio alla caviglia? Volevo recuperare subito. Le vacanze verranno dopo adesso penso solo al calcio e alla Fiorentina. Voglio aiutare la squadra, il mister e i compagni a risalire la classifica. Voglio fare bene per i tifosi che si meritano ben altro e per il nostro presidente. Vedere otto mila tifosi il primo gennaio quasi nessuno se lo aspettava, perché stiamo vivendo un momento non facile, soprattutto per la classifica. Ma la vicinanza della nostra gente l’abbiamo sentita e adesso vogliamo reagire per noi e per loro. Firenze è una bellissima città, mi capita spesso di uscire e fare passeggiate con amici e fidanzata. Di recente ho anche preso un cane, quindi lo porto a spasso qualche volta. Io è tanto che sono qua, vivo la città come sempre. Durante la settimana mi piace di più riposare e stare in casa, invito gente qui. Così curo alimentazione e riposo”, sono state le sue parole.

EURO 2020 E COMMISSO – “Euro 2020? Qualora venissi convocato, saranno un grande traguardo che però mi devo meritare sul campo e con la Fiorentina. È una persona straordinaria, l’ho capito soprattutto nelle ultime chiacchierate che abbiamo avuto nel 2019. Io, lui, insieme a Barone e Pradè, ci siamo parlati e siamo tutti felici. Vogliamo il meglio per la Fiorentina”.

IACHINI E RIBERY – “Fin da subito il mister ha puntato sulle sue idee tattiche, su come vuole approcciare la partita. Ha aumentato gli allenamenti, perché lui crede nel lavoro duro. Speriamo di fare bene per il resto della stagione. Ribery? Tifavo per lui già da prima, quando vedevo le finali di Champions che ha giocato con il Bayern. E’ stato battuto per poco al Pallone d’Oro, questo dice tutto. E’ un campione, è voluto restare vicino a noi nonostante il brutto infortunio alla caviglia. Questo dimostra che persona è, il grande campione totale fuori e dentro al campo. Una persona fantastica, io e molti altri ragazzi ci abbiamo legato molto perché ci dà tanti consigli”, ha concluso Chiesa.