Coronavirus, Vlahovic positivo: “Non preoccupatevi, sto bene. Farò gol anche a lui”

Dusan Vlahovic sta bene.

Anche i giocatori di Serie A sono stati contagiati dal Coronavirus: il primo caso confermato è stato Daniele Rugani, difensore della Juventus, e nei giorni seguenti anche la Sampdoria e la Fiorentina hanno affermato che alcuni giocatori erano stati trovati positivi al tampone per il virus.

Fiorentina, Cutrone e Pezzella positivi al Covid-19: il messaggio social dei due giocatori

Tra questi vi è Dusan Vlahovic, primo giocatore viola ad aver contratto il COVID-19, che fortunatamente è in ottime condizioni e attualmente in auto-isolamento come tutto il resto dei cittadini italiani al fine di limitare la diffusione del Coronavirus. Durante una diretta pubblicata su Instagram insieme al compagno di squadra Federico Chiesa, il classe 2000 ha confermato di essere in buona salute: “Meno male che non sono tornato a casa, non sapevo niente“. Il mio calciatore preferito? Me stesso. Il mio calciatore italiano preferito? Federico“.

Successivamente Vlahovic ha pubblicato una sua foto in mascherina, accompagnandolo con questa descrizione: “Vorrei tranquillizzare tutti dicendo di non preoccuparsi perché sto bene. Sappiate che non sarà di certo questo virus a fermarmi tanto farò gol anche a lui“.