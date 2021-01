Calciomercato Fiorentina, obiettivo Andrea Conti per sostituire il partente Lirola

In un mercato bloccato e con pochi colpi spettacolari, la Fiorentina sta recitando un ruolo da protagonista.

La squadra toscana ha vissuto una prima parte di stagione turbolenta e dopo aver cambiato allenatore – passando da Beppe Iachini a Cesare Prandelli – sembra aver trovato una discreta continuità che le sta permettendo di lasciare le zone calde della classifica. Con Pol Lirola che sembra indirizzato verso l’Olympique Marsiglia, la viola si sta muovendo alla ricerca di un altro laterale difensivo per rinforzare in maniera pronta ed efficace l’out di destra. Il nome sul taccuino del direttore sportivo Daniele Pradè sembrerebbe essere quello di Andrea Conti. Il terzino del Milan – quasi del tutto fuori dalle logiche tattiche di Stefano Pioli – è alla ricerca di maggiore spazio lontano da San Siro.

I due club non hanno ancora avuto modo di mettersi al tavolo ed avviare una vera e propria trattativa, ma è previsto per la giornata di domani un incontro tra l’entourage del giocatore ex Atalanta e i dirigenti della Fiorentina. Si discuterà della possibile formula per il trasferimento, che potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto per il 2022 fissato intorno ai 7 milioni di euro. Andrea Conti è alla ricerca del riscatto dopo alcune stagioni sottotono con la maglia rossonera, a causa sopratutto di diversi problemi fisici che lo hanno tenuto per molto tempo lontano dal rettangolo verde. Durante la sua avventura milanista ha infatti subito due infortuni pesanti al legamento crociato anteriore del ginocchio che non gli hanno permesso di esprimersi con la continuità che aveva brillantemente trovato in quel di Bergamo.