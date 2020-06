Calciomercato Fiorentina, nuovo obiettivo a parametro zero: contatti avviati per Thiago Silva. I dettagli

Nuovo obiettivo per la Fiorentina.

Dopo Ribery, approdato in Toscana la scorsa estate, la Fiorentina sogna un altro grande colpo a parametro zero. Si tratta dell’ex Milan Thiago Silva, nuovo obiettivo di mercato di Rocco Commisso: pronto a regalare un altro grande nome alla piazza viola. Dopo otto anni, il brasiliano, che aveva divorziato dai rossoneri nel 2012, è infatti pronto a lasciare il PSG. Secondo “Sky Sport”, il classe ’84, in scadenza di contratto con i francesi e deciso a non rinnovare, è pronto ad una nuova avventura in Europa. I primi contatti con la Fiorentina sarebbero già stati avviati: il giocatore, infatti, avrebbe già dato la propria disponibilità al club toscano che, adesso, dovrà battere la concorrenza di svariati altri club europei.