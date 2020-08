Calciomercato Fiorentina, i viola a caccia dell’attaccante perfetto: si studiano due profili

La Fiorentina alla ricerca di un attaccante in vista della prossima stagione.

La dirigenza viola ha bisogno di rinfoltire il proprio reparto offensivo per aumentare il proprio valore realizzativo: i profili più ambiti sono quelli di Andrea Belotti e Krzysztof Piatek.

BELOTTI – Attaccante del Torino, squadra di cui è anche il capitano, continua a essere un obiettivo dei viola. Proprio Iachini lo aveva lanciato a Palermo quindi lo potrebbe ritrovare anche sulla panchina dei toscani. È arrivato nel club rosanero quando la squadra era in Serie B e con il club di Viale del Fante ha ottenuto la promozione in Serie A con annessa vittoria del campionato con cinque giornate di anticipo. Per far sì che possa trasferirsi alla Fiorentina servono almeno 50 milioni per il mercato post-Covid.

PIATEK – Iachini lo ritiene ideale in coppia con Kouamé per il suo modo di giocare. L’attaccante ha esordito con il Genoa e si è da subito distinto per il suo gioco mettendo a segno 4 reti in 37 minuti nella partita di terzo turno di Coppa Italia vinta per 4-0 contro il Lecce, diventando così il primo giocatore del Genoa a segnare un poker in tale competizione. Protagonista di un inizio di stagione insolitamente positivo per un esordiente, va a segno in ognuna delle prime 7 giornate di campionato. Invece, con il Milan per la stagione 2019-2020, rispetto all’annata precedente, il polacco è autore di un inizio di campionato negativo e viene progressivamente messo ai margini del progetto tecnico dei rossoneri. L’ultima presenza con la maglia del Milan risale al 28 gennaio, nella gara di Coppa Italia vinta contro il Torino. Il 30 gennaio 2020 viene acquistato dall’Hertha Berlino a titolo definitivo per 27 milioni di euro. Adesso sarebbe pronto a ritornare in Italia.

