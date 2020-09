Calciomercato Fiorentina, fatta per Borja Valero: il ritorno dello spagnolo e l’addio di Benassi. Le ultime

Borja Valero tornerà a vestire la maglia della Fiorentina.

Dopo tre anni passati tra le fila dell’Inter, il centrocampista spagnolo sarebbe pronto a diventare, nuovamente, un calciatore viola. Il mediano classe ’85, infatti, è rimasto molto legato alla squadra e alla città in cui ha giocato tra il 2012 e il 2017, diventando un vero e proprio simbolo del club viola grazie anche alle sue 212 presenze condite da 17 reti. Borja Valero, dunque, si sottoporrà nella giornata odierna alle visite mediche, superate le quali sarà a tutti gli effetti il terzo rinforzo per il reparto mediano di Beppe Iachini dopo gli arrivi di Ambrabat e Bonaventura delle scorse settimane. Nonostante non sia più giovanissimo, il club del patron Rocco Commisso ha comunque puntato in maniera decisa al suo acquisto soprattutto dopo che, nell’ultima stagione sotto la guida di Antonio Conte, ha dimostrato una notevole forma fisica, stupendo lo stesso allenatore pugliese.

Borja prenderà a tutti gli effetti il posto a centrocampo di Marco Benassi: l’ex giocatore del Torino ha lasciato il club viola dopo tre stagioni travagliate a causa dei tanti infortuni e del poco minutaggio concessogli , con l’Hellas Verona di Ivan Juric che grazie al suo acquisto rinforzerà ulteriormente la sua linea centrale. Anche per il classe ’94 sono previste le visite mediche nella giornata di oggi, completate le quali potrà finalmente iniziare la sua nuova avventura con la casacca gialloblu.

