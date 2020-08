Calciomercato Fiorentina, da Milik a Piatek: le prossime mosse della dirigenza viola

Si accende il calciomercato della Fiorentina.

VIDEO Inter-Bayer Leverkusen, dalla passeggiata sul Reno alla riunione tecnica: il programma della giornata nerazzurra

Dopo il decimo posto ottenuto alla fine di questa stagione, il club viola prepara grandi mosse di calciomercato in vista del prossimo anno. La dirigenza viola sta infatti lavorando sulla situazione rinnovi e su possibili nuovi acquisti. Il direttore sportivo fiesolano, Daniele Pradè, starebbe ponendo maggiori attenzioni sul prolungamento contrattuale di Nikola Milenkovic. Il centrale serbo è stato anche in questa stagione una colonna portante della retroguardia di Beppe Iachini e per questo la società fiesolana punta a tenerselo stretto almeno per altre 3 stagioni.

VIDEO Fiorentina, Ribery versione vacanza: il trick con il pallone è… ipnotico!

Non solo il caso Milenkovic sul tavolo dell’entourage viola: considerata come unica possibile fruttuosa uscita quella di Federico Chiesa, la Fiorentina starebbe pensando di rinnovare il suo reparto offensivo con l’acquisto di Arek Milik. Il centravanti polacco – al centro dei pensieri di calciomercato anche della Juventus – interesserebbe non poco alla compagine gigliata. Se il Napoli non dovesse trovare l’accordo con i bianconeri, potrebbe diventare la favorita per l’acquisizione delle prestazioni del bomber polacco. Non dovesse però andare in porto l’operazione, i viola potrebbero fare all-in su Krzysztof Piatek, ex attaccante del Milan ceduto a titolo definitivo durante la sessione invernale di calciomercato all’Herta Berlino. Si allontana invece sempre di più dal vestire la casacca fiesolana Lucas Paquetà: sono infatti in calo le quotazioni del centrocampista brasiliano, viste anche le presenze di Castrovilli e Ambrabat – da poco acquistato dall’Hellas Verona – nel reparto mediano.

Calciomercato Juventus, arriva la prima cessione: Matuidi vola in MLS, i dettagli dell’operazione